Inter e seleção mexicana confirmam data de amistoso em Porto Alegre; veja quando será 

Jogo será realizado na casa colorada. Omar Freitas / Agencia RBS

A data do amistoso entre Inter e a seleção do México foi oficializada nesta segunda-feira (30). Em publicação conjunta no Instagram, o clube e a entidade de futebol mexicana divulgaram que o jogo será realizado no dia 16 de janeiro, uma quinta-feira. O horário da partida, no entanto, não foi confirmado.

O principal objetivo do amistoso, segundo apurado por ZH, é realizar lançamento do novo uniforme colorado para a temporada de 2025. O mesmo acontecerá com a seleção mexicana, que também tem a Adidas como fornecedora de material esportivo.

Ainda não se sabe qual time será utilizado por Roger Machado, já que a reapresentação do elenco vai ocorrer apenas 10 dias antes do amistoso. A partida ocorrerá menos de uma semana antes da primeira rodada do Gauchão. O Inter estreia no Estadual contra o Guarany de Bagé, fora de casa, no dia 22 de janeiro.