Gabriel Carvalho pode ser a terceira venda mais cara da história do Inter; veja top 10

O Inter está bem próximo de selar a venda de Gabriel Carvalho para o Al Qadisiyah, da Arábia Saudita. O jovem de 17 anos viajou com seu pai e seu empresário, e o clube liberou o jovem meio-campista para realizar exames médicos e assinar contrato. Os valores estão em US$ 22 milhões, o equivalente a cerca de R$ 136,6 milhões.

Zero Hora montou a lista das 10 maiores negociações de jogadores do Inter. Os valores das vendas, convertidos para o real na época da transação, foram atualizados pelo IGP-M, índice usado para medir a inflação de acordo com o site do Banco Central.