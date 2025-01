O valor da proposta do Inter para comprar Bernabei do Celtic

A negociação do Inter para comprar Bernabei segue caminhando para um final feliz. O Colorado apresentou nos últimos dias para o Celtic uma nova oferta para comprar o lateral-esquerdo . O valor e as condições agradaram aos escoceses e há otimismo para resolver a questão até o final de semana.

Segundo o site Daily Record, que acompanha as principais informações do Celtic, a proposta apresentada pelo executivo colorado André Mazzuco, na Europa, no começo desta semana, é a seguinte: 4,5 milhões de libras, cerca de R$ 34,8 milhões na conversão atual.

A publicação também informa que há um acerto com o estafe do lateral-esquerdo argentino por um contrato de quatro temporadas. Desta forma, o vínculo deve ter duração até 2028.

Entretanto, o negócio não está fechado. A preferência colorada se encerrou no último dia de 2024, mas o desejo do atleta, relação e conversas com o Celtic geram otimismo para concluir a transação até o final de semana. Palmeiras e Cruzeiro não confirmaram propostas, apesar do interesse.