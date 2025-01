Cinco destinos para aproveitar as férias de verão sem sair do norte do RS

Vinícolas e hotéis-fazenda também podem fazer parte da programação das férias de verão. Fazenda Tropeiro Camponez / Divulgação

É comum que durante as férias de verão o destino mais procurado pelas famílias seja a praia. Mas, isso não precisa ser uma regra. No norte do RS, vinícolas e hotéis-fazenda também são uma boa opção para quem busca por tranquilidade para descansar e renovar as energias antes de voltar à rotina.

Cavalgada, trilhas, banho de lama, águas termais e cachoeiras. Estes são apenas alguns dos atrativos que podem ser encontrados em cidades como Vila Maria, Erechim e Ibirapuitã.

GZH Passo Fundo separou cinco destinos que mostram que o verão pode ser muito mais que uma temporada à beira-mar. Confira abaixo.

Vinícola e Restaurante Casa Bianchi

Localizada na RS-324, a Casa Bianchi foi inaugurada em 2019 e está localizada entre Marau e Vila Maria, a pouco mais de 45 quilômetros de Passo Fundo. Além de uma loja de vinhos, sucos e espumantes de fabricação própria, o local também conta com oito hectares de vinhedos próprios para visitação, além de degustação dos rótulos.

Os visitantes também podem desfrutar de um restaurante com pratos típicos italianos e de um terraço para contemplar o pôr do sol.

Para quem deseja se hospedar no local, a vinícola conta com o Chalé La Botte, construído em torno de uma antiga pipa de vinho de 104 mil litros. A acomodação possui lugar para dois hóspedes com vista para os vinhedos.

A vindima 2025 já iniciou na Casa Bianchi, onde é possível ter a experiência de colher as uvas direto do parreiral. A entrada é gratuita e o visitante pode escolher a uva que quer colher, além de degustá-la antes da retirada. A colheita segue até o final de fevereiro.

Serviço

Endereço: RS-324, km 221, Linha Anita Garibaldi, Vila Maria

RS-324, km 221, Linha Anita Garibaldi, Vila Maria Funcionamento da vinícola: segunda a sexta-feira das 8h às 11h45min e das 13h às 18h30min. Aos sábados, das 8h às 18h30min e aos domingos das 9h às 18h. Contato para informações: (54) 99917-3296

segunda a sexta-feira das 8h às 11h45min e das 13h às 18h30min. Aos sábados, das 8h às 18h30min e aos domingos das 9h às 18h. Contato para informações: (54) 99917-3296 Funcionamento do restaurante: sexta-feira das 19h30min às 22h, sábado das 11h30min às 14h e das 19h30min às 22h e domingo das 11h30min às 14h. Contato para informações e reservas: (54) 9 9913-6388

sexta-feira das 19h30min às 22h, sábado das 11h30min às 14h e das 19h30min às 22h e domingo das 11h30min às 14h. Contato para informações e reservas: (54) 9 9913-6388 Colheita da uva: segunda a sexta-feira das 8h às 11h30min e das 13h às 19h. Aos sábados das 8h às 19h e aos domingos das 9h às 18h. Contato para informações: (54) 9 9902-6082

Fazenda Tropeiro Camponez

Para quem procura por diversão sem sair do município, a fazenda Tropeiro Camponez está localizada na BR-285, no interior de Passo Fundo. As excursões na propriedade iniciaram ainda em 1999, através de um projeto em parceria com um grupo de estudantes da área de turismo.

O local possui atrações como passeio a cavalo, trilhas, banho de lama e até visita aos marcos da batalha do Pulador — confronto sangrento que aconteceu durante a Revolução Federalista, em 1894. O atendimento ao público é feito somente por meio de reservas, com opções que variam entre um dia inteiro na fazenda ou apenas um turno, com ou sem alimentação inclusa.

O Tropeiro Camponez também possui acomodações e promove piqueniques, com cesta para até quatro pessoas no valor de R$ 150 com cuca, pão de milho, salame, queijo, bolo de cenoura, suco de laranja, entre outros alimentos.

Serviço

Endereço: BR-285, km 307, interior de Passo Fundo

BR-285, km 307, interior de Passo Fundo Funcionamento: de terça a domingo das 9h às 18h

de terça a domingo das 9h às 18h Telefone: (54) 99612-6432

Villa Trentin

Inaugurada em 2015, a Villa Trentin está localizada em Erechim, na RS-420, a cerca de 80 quilômetros de Passo Fundo. Entre os atrativos do local está a Cantina Trentin e a Rosa Maria Pousada.

A vila é o lugar ideal para quem deseja relaxar e curtir momentos em família em um ambiente encantador e rodeado pela natureza. É na Cantina Trentin que os visitantes podem saborear diferentes pratos da culinária italiana preparados no fogão a lenha, como massas artesanais e polenta. O local também oferece café colonial.

Com piscina aquecida, sala de jogos e de chimarrão, minibiblioteca e redário (espaço com redes), a pousada Rosa Maria possui sete tipos de suítes para quem deseja se hospedar no local. Além disso, a vila também conta com duas cabanas que podem ser reservadas.

Serviço

Endereço: RS-420, km 6, Vale do Dourado, Erechim

RS-420, km 6, Vale do Dourado, Erechim Telefone: (54) 99922-8151

Funcionamento

Almoço: de terça a sexta-feira, das 11h30min às 13h30min. Aos sábados, domingos e feriados das 11h30min às 14h

de terça a sexta-feira, das 11h30min às 13h30min. Aos sábados, domingos e feriados das 11h30min às 14h Jantar: de terça-feira a sábado, das 19h às 22h

de terça-feira a sábado, das 19h às 22h Café colonial: de terça a sexta-feira, das 15h30min às 22h. Aos sábados, das 16h às 21h e aos domingos das 16h às 19h

Quinto Rancho

Conhecido pelas águas termais, Marcelino Ramos, município a 133 quilômetros de Passo Fundo, também oferece atrativos para as férias.

O hotel-fazenda Quinto Rancho fomenta o turismo rural oferecendo trilhas ecológicas, interações com animais e experiências únicas da vida no campo. Grande parte dos alimentos servidos durante a hospedagem é plantada na propriedade ou em parceria com outros agricultores.

O espaço, com mais de 60 hectares, foi construído pela família Cassol. O hotel-fazenda fica aberto o ano todo e, claro, também conta com águas termais, além de açudes, pedalinhos, cachoeiras, playground, piscinas, passeio a cavalo e de charrete e até local próprio para motorhome e trailer.

Serviço

Endereço: Linha Nossa Senhora da Saúde, s/n, interior de Marcelino Ramos

Linha Nossa Senhora da Saúde, s/n, interior de Marcelino Ramos Telefone: (54) 99973-4903

Funcionamento

Recepção: das 8h às 20h

das 8h às 20h Piscinas termais: das 9h às 21h

das 9h às 21h Atividades de turismo rural: das 10h às 17h (somente com agendamento prévio)

Recanto dos Pomares

Em Ibirapuitã, a cerca de 60 quilômetros de Passo Fundo, o Recanto dos Pomares promove o turismo rural através da colheita de uvas e pitayas.

Localizado no Passo das Cuias, distante quatro quilômetros da cidade, a programação aberta ao público do Colhe e Pague acontece somente entre os meses de janeiro a março. A entrada é gratuita.

O local também possui a Casa do Recanto, um restaurante que oferece jantares, almoços, cafés e petiscos. Além disso, é permitida a circulação de pets na área de decks e espaços de convivência dos pomares de uva e pitaya.

É possível também realizar somente a compra das frutas já colhidas no local. Durante a temporada de verão, os visitantes podem avistar animais como pavão e faisão.

Serviço

Endereço: Passo das Cuias, interior de Ibirapuitã (acesso pela BR-386, seguindo pela RS-810)

Passo das Cuias, interior de Ibirapuitã (acesso pela BR-386, seguindo pela RS-810) Telefone: (54) 9 9684-0298

Funcionamento