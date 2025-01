Chegou o verão: saiba quais clubes de Passo Fundo têm vagas para novos sócios em 2025

Principal atração da estação são as piscinas. Clube Comercial de Passo Fundo / Divulgação

A chegada do verão impulsiona a necessidade de praticar atividades ao ar livre e aproveitar o período para curtir com os amigos e a família. Em Passo Fundo, no norte gaúcho, os clubes se tornam um verdadeiro oásis para quem quer curtir a estação ao máximo.

Sem precisar ir muito longe, as associações do município contam com diferentes atividades para os sócios, como piscinas, quadras de tênis, quiosques e playgrounds.

A seguir, GZH Passo Fundo destaca os clubes da cidade com serviços variados para aproveitar os meses mais quentes do ano. Além da associação plena, alguns locais oferecem vouchers diários a partir de R$ 60. Confira as opções abaixo.

Clube Recreativo Juvenil

Categorias disponíveis

Familiar (título patrimonial): R$ 2 mil

Mensalidade: R$ 306. Pagamento até o vencimento: R$ 301. Débito em conta: R$ 296

Individual: R$ 1 mil

Mensalidade: R$ 180. Pagamento até o vencimento: R$ 175. Débito em conta: R$ 170

Veterano (acima de 65 anos): R$ 1 mil

Mensalidade: R$ 139. Pagamento até o vencimento: R$ 134. Débito em conta: R$ 129

O que oferece

Sede social: para realização de eventos.

para realização de eventos. Sede campestre: parque aquático completo com piscinas infantis e olímpicas, playground, campos de futebol, voleibol, beach tennis e tênis. Além disso, o associado pode desfrutar de um espaço com churrasqueiras ao ar livre e quiosques, camping, salões de festa e restaurante/lanchonete.

parque aquático completo com piscinas infantis e olímpicas, playground, campos de futebol, voleibol, beach tennis e tênis. Além disso, o associado pode desfrutar de um espaço com churrasqueiras ao ar livre e quiosques, camping, salões de festa e restaurante/lanchonete. Ginásio Play Center: local recebe jogos da Copa Pergaza de Futsal, além da prática de modalidades como vôlei, por exemplo. Para as crianças, o clube disponibiliza aulas para sócios e não sócios na escolinha de futsal, com treinamentos coordenados por profissionais especializados na área.

local recebe jogos da Copa Pergaza de Futsal, além da prática de modalidades como vôlei, por exemplo. Para as crianças, o clube disponibiliza aulas para sócios e não sócios na escolinha de futsal, com treinamentos coordenados por profissionais especializados na área. Complexo Sauna e Piscina Térmica: estrutura voltada aos sócios de todas as idades que conta com piscina térmica e sauna. Espaço conta com aulas de natação infantil e hidroginástica para a terceira idade.

estrutura voltada aos sócios de todas as idades que conta com piscina térmica e sauna. Espaço conta com aulas de natação infantil e hidroginástica para a terceira idade. Academia: com 569m² e mais de 120 aparelhos, entre aeróbicos e de musculação, apenas os sócios do clube podem frequentar o local. Também são disponibilizadas aulas de pilates.

A partir de janeiro, o clube também deve contar com uma piscina de ondas. Com cerca de 600 metros quadrados, a nova atração ficará na Sede Campestre do Juvenil, próximo ao atual parque de piscinas.

Mensalidade das atividades oferecidas

Futsal

Sócios: R$ 55

Não sócios: R$ 95

Balé

Sócios: R$ 70

Não sócios: R$ 95

Pilates

Sócios: R$ 108 (1x por semana) e R$ 78 (1x por semana para terceira idade)

Não sócios: R$ 200 (1x por semana) e R$ 190 (1x por semana para terceira idade)

Yoga

Sócios: R$ 70

Não sócios: R$ 132

Zumba

Sócios: R$ 70

Não sócios: R$ 132

Treinamento Funcional (somente para sócios)

2x por semana: R$ 70

3x por semana: R$ 85

Academia

Uso gratuito para sócios

Judô

Sócios: R$ 70

Não sócios: R$ 132

Natação

Somente para sócios: R$ 70

Pessoas não são sócias podem usar os espaços?

Sim! É possível. Porém, somente sócios podem comprar dois convites mensais para pessoas que não fazem parte da associação.

Dias de semana: R$ 60

R$ 60 Finais de semana: R$ 80

Endereço

Sede Social: Rua Benjamin Constant, nº 286, Centro. Telefone: (54) 3313-4836, (54) 3313.2532 e (54) 9 9983-2177.

Rua Benjamin Constant, nº 286, Centro. Telefone: (54) 3313-4836, (54) 3313.2532 e (54) 9 9983-2177. Sede Campestre: Av. Mauá, s/n - Complexo Turístico Roselândia e Av. Cruzeiro do Sul, s/n - Parque Grêmio dos Viajantes. Telefone: (54) 3315.1300.

Clube Comercial

Categorias disponíveis

Valores até 31 de dezembro:

Plano família: R$ 3.250 (à vista). Parcelado no cartão: R$ 3.350 (1x), R$ 3.450 (5x) e R$ 3.600 (8x)

Mensalidade: R$ 335

Individual: R$ 1.950 (à vista no Pix). Parcelado no cartão: R$ 2.010 (1x), R$ 2.070 (5x) e R$2.160 (8x)

Mensalidade: R$ 201

O que oferece

Fundado em 1912, o clube tem três sedes exclusivas com diferentes atrações para o associado.

Sede Social: ideal para eventos e celebrações, o local conta com três amplos salões e toda a infraestrutura completa. É na sede social também que fica a Secretaria Social, onde é possível resolver pendências e esclarecer dúvidas.

ideal para eventos e celebrações, o local conta com três amplos salões e toda a infraestrutura completa. É na sede social também que fica a Secretaria Social, onde é possível resolver pendências e esclarecer dúvidas. Sede Vergueiro: localizada no coração da cidade, possui academia, piscina semiolímpica, piscina térmica, quadras de vôlei, basquete, pádel e tênis, pista de patinação e skate, saunas, espaço kids, sala de jogos, pilates, sala de dança, entre outras atrações.

localizada no coração da cidade, possui academia, piscina semiolímpica, piscina térmica, quadras de vôlei, basquete, pádel e tênis, pista de patinação e skate, saunas, espaço kids, sala de jogos, pilates, sala de dança, entre outras atrações. Sede Campestre: um refúgio de natureza com piscinas, parque aquático, churrasqueiras, quadras esportivas, pista de caminhada, lago ornamental, academia ao ar livre, parque aquático, toboágua triplo e rio lento com atrações aquáticas, além dos vários outros espaços para curtir e relaxar.

Mensalidade das atividades oferecidas

O clube oferece atividades como ginástica postural, zumba, hidroginástica, pilates, treinamento funcional, natação e judô. Além disso, também conta com escola de vôlei, patinação, ballet, boxe, yoga, beach tennis, entre outras atrações. O valor da mensalidade de todas as atividades disponíveis pode ser conferido através do telefone (54) 3313-4500.

Pessoas não são sócias podem usar os espaços?

A compra de convites para uma diária nas dependências do clube acontece via aplicativo da própria associação. Somente o sócio tem a possibilidade de levar convidados. O convite dá acesso a todas as instalações do clube, incluindo campos, quadras, restaurantes e áreas de lazer. Somente a academia e piscina térmica são reservadas para os sócios.

Adulto: R$ 130

R$ 130 Crianças até 14 anos: R$ 65

R$ 65 Convites isentos: idosos acima de 70 anos e bebês de até 3 anos

Endereço

Sede Social: Rua Bento Gonçalves, nº 323, Centro. Telefone: (54) 3313-5108.

Rua Bento Gonçalves, nº 323, Centro. Telefone: (54) 3313-5108. Sede Vergueiro: Rua Carolina Vergueiro, nº 199, Centro. Telefone: (54) 3313-4500.

Rua Carolina Vergueiro, nº 199, Centro. Telefone: (54) 3313-4500. Sede Campestre: Perimetral Sul, Sn. Telefone: (54) 3313-5433 e 3315-1111.

Clube Caixeiral Campestre

Categorias disponíveis

Familiar (título patrimonial): R$ 1.800 (em até 6x no cartão de crédito). Valor à vista: R$ 1.500 (Pix, cartão de débito ou pagamento em dinheiro)

Mensalidade: R$ 290 (até o dia 10 de cada mês, após isso é R$ 300)

R$ 290 (até o dia 10 de cada mês, após isso é R$ 300) Carteira social: R$ 10/por pessoa

Individual: R$ 900 (em até 3x no cartão)

Mensalidade: R$ 180 (até o dia 10 de cada mês, após isso é R$ 190)

O que oferece

A sede campestre conta com espaço fitness, espaço aquático, praças infantis, salão de pesca, piscina olímpica, infantil e térmica, banheiras de hidromassagem, saunas, sala para massoterapia, academia, espaço zen, ginásio de esportes, canchas de bocha, quadra de tênis, quiosques com churrasqueira, entre outros atrativos.

Além disso, o espaço conta com uma área 3.000 metros quadrados com cadeiras, espreguiçadeiras, mesas, guarda-sóis e redes para descanso.

Mensalidade das atividades oferecidas

Aula de natação

Somente para sócios: R$ 50

Pilates (somente para sócios)

1x por semana: R$ 60

2x por semana: R$ 120

Pessoas não são sócias podem usar os espaços?

É possível. Porém, a pessoa precisa estar acompanhada de um associado titular para fazer a compra.

0 a 4 anos: sem custo

sem custo 5 a 12 anos: R$ 70

R$ 70 13 anos em diante: R$ 120

Endereço