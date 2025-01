Inscrições para festival de grafite em Passo Fundo vão até a próxima terça-feira; muros no centro servirão de tela para artistas

Evento já tem 105 participantes, inclusive de outros países. Rebecca Mistura / Agencia RBS

Passo Fundo será sede de um evento inédito na região Norte do Estado, o Frost Walls Festival de Graffiti, que ocorre entre os dias 7 e 9 de fevereiro no centro da cidade. As inscrições vão até a próxima terça-feira (7) e já contam com 105 inscritos entre artistas do Brasil, Venezuela e Peru.

Dentre os participantes, 35 serão selecionados pela organização do evento para fazer as pinturas ao longo do três dias de festival. O objetivo é revitalizar os muros do Centro de Apoio do Hospital São Vicente de Paulo (HSVP), entre as ruas Coronel Chicuta e Paissandú.

— Esse tipo de evento costuma ser realizado em grandes polos e agora teremos uma edição em Passo Fundo. Tudo começou com a criação do projeto Frost Walls, com edições em formato de mutirão de grafite mas com a ideia de expandir e aumentar o impacto do projeto — diz o criador Gabriel França de Moura, conhecido como Ghost Boy.

Conforme Moura, o HSVP vai deixar os muros lisos e pintados de branco, para que os grafiteiros possam executar as artes durante o festival. As pinturas devem obedecer às temática estabelecidas: natureza e tecnologia nos muros da Rua Cel. Chicuta e doação de órgãos na Rua Paissandú.

Além das artes, o evento também terá atrações ao público como campeonato de skate, feira de artes, apresentações musicais com DJs e MCs e apresentação de break dance. Ao fim dos trabalhos, as pinturas passam por avaliação e os autores serão premiados.

Serviço