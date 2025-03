CBF poderá colocar no mercado diretor desejado pelo Grêmio

Rodrigo Caetano (E) ao lado do presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues.

A reunião desta sexta-feira (28) na sede da CBF poderá definir a demissão de Dorival Júnior do comando da Seleção Brasileira. Além disso, Rodrigo Caetano, coordenador executivo das seleções masculinas, também poderá sair.

Se isto for confirmado, um dos executivos mais desejados pelos clubes brasileiros estará de volta ao mercado. No caso do Grêmio, ele era o plano A de Alberto Guerra para a atual gestão.