Fãs de Roberto Carlos aguardam o 1º show do cantor no RS com nova turnê; ingressos seguem à venda no site

Amigo, Emoções, Jesus Cristo e Detalhes: esses serão alguns dos sucessos cantados por Roberto Carlos em seu primeiro show no RS com a turnê Eu Ofereço Flores, na próxima quinta-feira (27), em Passo Fundo. O Rei sobe ao palco da Arena Gran Palazzo e tem ingressos à venda desde dezembro do ano passado.

A passagem do cantor e compositor a Passo Fundo é aguardada com ansiedade pelos fãs. Quem não perdeu tempo para garantir o ingresso foi o empresário Lencaster Foresti, 71 anos. Fã desde os 14, ele afirma que tem uma conexão especial com uma canção de Roberto Carlos:

— Tenho 49 anos de casado. Comecei a namorar a minha esposa quando ela tinha 13 e eu 14. Antigamente tinha isso de o casal ter uma música de relacionamento, e a música que nos levou ao casamento e toda àquela juventude foi "Como é grande o meu amor por você" — conta.

Moradores de Marau, Foresti e a esposa Maria Júlia já assistiram a mais de 20 shows do Rei. Entre as apresentações que mais marcaram o casal está o espetáculo do cantor com o tenor italiano Luciano Pavarotti em 1998, que aconteceu no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre.

— Foi inesquecível. Também estivemos na última apresentação dele em Porto Alegre, no Auditório Araújo Vianna — relembra.

Legado de gerações

Além dos fãs que já assistiram Roberto Carlos em outras ocasiões, tem aqueles que terão a oportunidade de vê-lo ao vivo pela primeira vez. É o caso da aposentada Maria de Fátima Milan, 67 anos, que irá ao seu primeiro show do ídolo.

Ela começou a escutar as canções de Roberto Carlos na década de 1970, aos 13 anos, e acompanha a carreira do artista desde então. Sua música favorita é Detalhes, lançada em 1971.

— Naquela época não tinha muitas formas de a gente ver e ouvir os artistas. Sempre ouvi as músicas e sou apaixonada por ele — conta.

No show, Maria vai acompanhada da filha Lisiane, que ajudou a comprar o ingresso. A fã também conta que o gosto pela música do cantor foi repassado para a neta Helena, 4 anos.

— Ela adora ele. Eu que ensinei. Quando ela era pequena eu colocava os vídeos dele (do Roberto Carlos) no YouTube e ela cantava e dançava — lembra, emocionada.

Grupos já organizam excursões para assistir ao artista — nas redes sociais, pipocam anúncios de transfer e pessoas dispostas a oferecer carona ou rachar o preço da van para acompanhar o show do ídolo.

Em Augusto Pestana, mais de 30 pessoas se reuniram para assistir ao show em Passo Fundo. A excursão é organizada pela fã Leonair de Barros Sost. Aos 64 anos ela vai assistir o Rei pela primeira vez.

— Desde criança gosto das músicas do Roberto Carlos. O meu sonho era por assistir um dia e agora estou indo com um grande grupo — disse.

Simone Brites, 52 anos, foi uma das fãs que reuniu outras três amigas e colocou o nome da lista do ônibus promovido por Leonair. A enfermeira cresceu ouvindo as músicas de Roberto Carlos. Além de ser o primeiro show do artista, também o primeiro show da vida da enfermeira.

— Ele é o rei das músicas românticas. Compramos os ingressos ainda em dezembro. Já está tudo pronto. A expectativa está muito grande — disse.

Venda de ingressos

