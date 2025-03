Puxado por alimentos e transportes, IPCA-15 tem alta de 0,64% em março

Preços de alimentos e bebidas variou 1,09% no mês, com saldo positivo.

Os nove grupos de produtos e serviços avaliados pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15 (IPCA-15) registraram alta em março . Conforme divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) nesta quinta-feira (27), a prévia da inflação fechou o mês com aumento de 0,64% , o mais alto para o mês desde 2023, quando foi de 0,69%.

Apesar da variação para cima no preço dos produtos e serviços, o IPCA-15 de março ficou abaixo do índice de fevereiro, de 1,23%. Em relação ao acumulado nos últimos 12 meses, o IPCA-15 ficou em 5,26%.

Dos nove grupos, dois influenciaram de maneira mais contundente o IPCA-15 de março. Com alta de 1,09%, alimentos e bebidas impactaram o índice em 0,24 p.p. Atividades de transporte, que englobam preço dos combustíveis, fecharam o mês com aumento de 0,92%, influência de 0,19 p.p. no índice geral.