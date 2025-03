Café sobe 66% em 12 meses na Capital e tendência de alta deve seguir, dizem especialistas

Preço do café aumentou 28,02% na Capital em 2025, o segundo maior acréscimo entre as capitais analisadas pelo IBGE. Duda Fortes / Agencia RBS

O preço do café moído aumentou 66,12% nos últimos 12 meses em Porto Alegre. O dado dialoga com a experiência do consumidor, que tem visto o produto encarecer nas prateleiras. Especialistas dizem que a tendência de alta deve continuar nos próximos meses por fatores econômicos e climáticos.

Segundo o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) de fevereiro, divulgado nesta quarta-feira (12) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o preço do café aumentou 11,29% na Capital em fevereiro, na comparação com o mês anterior.

Quando analisado o acumulado em 2025, Porto Alegre teve o segundo maior acréscimo entre as 16 capitais analisadas, de 28,02%, atrás apenas de Aracaju (SE), que contabilizou 28,88% no período. Goiânia (GO) lidera o encarecimento entre as capitais, com disparada de 86,44% em 12 meses. Recife (PE) foi onde o preço subiu menos no mesmo período: 50,24%.

O aumento em Porto Alegre nos últimos 12 meses é similar ao cenário brasileiro: 66,18% — o preço do café aumentou 20,2% apenas neste ano no país.

Aumento do café nas capitais analisadas pelo IBGE nos últimos 12 meses

Goiânia (GO): 86,44%

Aracaju (SE): 84,61%

Grande Vitória (ES): 83,36%

Salvador (BA): 77,96%

Belo Horizonte (MG): 77,65%

Rio Branco (AC): 73,2%

Brasília (DF): 72,48%

Curitiba (PR): 70,28%

Rio de Janeiro (RJ): 70,05%

Campo Grande (MS): 67,08%

Porto Alegre (RS): 66,12 %

% Belém (PA): 65,54%

São Luís (MA): 63,92%

Fortaleza (CE): 61,81%

São Paulo (SP): 55,37%

Recife (PE): 50,24%

Por que o café está caro?

Economista-chefe da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) de Porto Alegre, Oscar Frank Junior diz que a disparada do preço do café no Brasil é consequência de múltiplos elementos, entre eles a redução de oferta de polos mundiais, como Vietnã e Indonésia.

— Também tivemos problemas climáticos no Brasil que colaboraram para essa restrição da oferta, além das consequências da alta do dólar, que gera incentivo para a exportação e para um menor abastecimento do mercado doméstico. Não vejo uma expectativa de melhora a curtíssimo prazo, isso deve ficar mais para o segundo semestre — cita o especialista.

Segundo a Associação Brasileira da Indústria de Café (Abic), desde 2020, a produção tem sido afetada por questões climáticas, com períodos de geadas, seca intensa (reflexos do El Niño) e chuva tardia e em excesso (relacionada ao La Niña), o que afetou a safra do Brasil e de outros países produtores como o Vietnã.

Para a entidade, a análise do mercado indica que o produto deverá manter a tendência de alta no preço nos próximos meses.

— Tudo leva a crer que ainda teremos alguns ajustes, sim. Fazer previsões é complicado, mas, depois de abril, o mercado já terá um cenário de expectativa mais clara sobre a colheita deste ano e perspectivas para 2026. Tudo correndo bem, o mercado ficará mais otimista, o que irá favorecer melhores cenários de preços — diz Pavel Cardoso, presidente da Abic.

Portanto, segundo Cardoso, ainda é cedo para projetar quando ocorrerá a redução do valor do produto no país.