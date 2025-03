Mesas centenárias e máquina de passar slides: exposição reúne itens históricos dos 105 anos do IE

O Instituto Educacional (IE) de Passo Fundo abriu a exposição "IE 105 anos: uma caminhada iluminada pelo agora" com itens históricos para celebrar os 105 anos da instituição em 2025.

Os itens datam de 1920 a 2025 e foram selecionados para resgatar momentos marcantes na educação e cultura da cidade. Entre eles, estão carteiras escolas individuais com assento móvel , comercializadas no Brasil a partir de 1930.

Um objetivo curioso é uma Caixa Bender de Eletricidade , que permitia que os estudantes estudassem as leis da física através do ensino experimental.

As peças que remetem à história da escola devem permanecer no Espaço Cultural Professor Schisler até junho. Para conhecer as peças, os visitantes devem agendar a partir deste link.