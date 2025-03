Red Bull anuncia saída de Lawson após só duas corridas e terá Tsunoda ao lado de Verstappen

Liam Lawson durou apenas duas corridas como companheiro de Max Verstappen na Red Bull. O time austríaco anunciou nesta quinta-feira, que o neozelandês foi rebaixado para a Racing Bulls, time B do grupo no grid, e que Yuki Tsunoda será companheiro de Verstappen já a partir da próxima semana, no GP do Japão de Fórmula 1, em Suzuka.