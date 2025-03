Motorista de aplicativo reage a assalto e mata suspeito em Passo Fundo

Um motorista de aplicativo de 44 anos reagiu a uma tentativa de assalto e matou um suspeito na madrugada desta quinta-feira (27) em Passo Fundo, no norte do Estado.

Conforme relato do motorista à Brigada Militar, ele foi chamado para uma corrida por volta da 1h e dois indivíduos embarcaram no veículo e anunciaram o assalto . Ambos estavam armados, um com uma arma de fogo e o outro com uma faca.

Eles assumiram a direção do carro e durante o trajeto, a vítima entrou em luta corporal com um deles e tomou a arma. Ele atirou cerca de cinco vezes contra um dos suspeitos. Enquanto isso, o outro envolvido atacou o motorista com golpes de faca no peito, no pescoço e no braço.