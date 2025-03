Seis são presos em ação de combate ao tráfico de drogas em Passo Fundo

A operação desencadeada pela Draco de Passo Fundo reuniu 98 policiais civis e militares, 30 viaturas e seis motocicletas. Contou com o apoio de todas as delegacias da 6ª Região Policial, da Delegacia de Polícia Regional do Interior de Carazinho, Delegacia de Polícia Regional do Interior de Soledade e Brigada Militar.