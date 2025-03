A falta que a empatia faz

"Ser empático é ver o mundo com os olhos do outro, e não ver o nosso mundo refletido nos olhos dele" (Carl Rogers)

O médico é testado diariamente quanto a sua qualificação sensitivo-emocional de receber um sofredor, não importa em que grau de sofrimento. Antes de mais nada, deve ser capaz de ouvi-lo e, a partir daí, construir uma narrativa suficientemente sólida para que ele se sinta tratado com objetividade, parceria e confidencialidade , de modo que os seus medos, reais ou imaginários, sejam tratados com igual presteza e cordialidade.

Lembro também de um médico oncologista emergente, que recebeu um engenheiro de 35 anos, pai de dois filhos pequenos, trazendo um catatau de exames de imagem, com evidências assustadoras de um tumor maligno de pâncreas. Depois de um cumprimento informal, manteve-se em silêncio durante intermináveis 15 minutos enquanto lia a carta de encaminhamento e revisava os laudos e as respectivas imagens, alternando movimentos enigmáticos da cabeça .

Aceito a responsabilidade de que os veteranos devem transferir aos principiantes as estratégias básicas que tornem mais doces as relações com as pessoas que nos procuram com explícitos pedidos de socorro, mas considero fantasioso que se pretenda agregar sensibilidade a um tosco.