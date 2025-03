Em que grau devemos nos envolver com o sofrimento dos pacientes? metamorworks / stock.adobe.com

"O bom médico precisa antes ser uma pessoa boa" (Mario Rigatto)

Há consciência de que a prática médica submetida a múltiplos fatores negativos tem perdido nos últimos tempos o senso de humanização, e que essa perda tem fragilizado a relação com os pacientes. Tal reconhecimento tem despertado, com algum atraso, a reação das melhores faculdades de Medicina para a introdução de disciplinas de humanidades nos seus currículos.

Essas escolas felizmente perceberam que a formação de profissionais exclusivamente técnicos não conseguirá produzir mais do que autômatos, que serão muito brevemente atropelados pelo robô, porque, equiparados à máquina pela rigidez afetiva, serão fragorosamente derrotados por ela como banco de dados invencível.

Na última sessão de um dos mais longevos programas de humanidades na saúde, o do Hospital Samaritano do Rio de Janeiro, criação do venerável Ricardo Cruz, se discutiu justamente a formação de médicos humanistas.

Quando o debate abordou em que grau devemos nos envolver com o sofrimento dos pacientes, coloquei minha opinião de que o verdadeiro médico não disfarça sentimentos, porque trabalhando com uma ciência biológica que não obedece a nenhum modelo matemático, nós erramos muito, e a única chance que temos de tentar nos redimir é permitir que as pessoas percebam o quanto ficamos mal quando isso acontece.

Essa afirmação suscitou uma questão desafiadora: e o que é o verdadeiro médico?

As respostas a esta pergunta fora do roteiro original acabaram, na minha opinião, entregando pela improvisação a essência do que cada um dos participantes tem de melhor. E ficou evidente que a bagagem que eles acumularam em tempos diferentes de prática médica é inspiradora:

"O médico de verdade é o que oferece ao paciente, naquela circunstância sofrida, o que ele gostaria de receber para si, ou para os seus amados, quando adoecessem."

"Ou é aquele que desperta confiança no paciente, garantindo-lhe que, em qualquer circunstância, o doutor saberá o que é melhor para ele, mesmo quando não houver mais do que consolo a oferecer."

"O verdadeiro médico é o que está junto, o tempo todo. E os jovens precisam entender que é um grande privilégio para o médico estar junto do seu paciente nas jornadas mais diversas e compartilhar angústia, expectativa, medo, esperança, tristeza e felicidade. Cada vez mais as pessoas querem isso: alguém que esteja junto delas em todos os momentos."

Poucas vezes, quando uma reunião terminou, eu lamentei tanto que o tempo tivesse encerrado.