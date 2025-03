Que médicos temem a inteligência artificial?

Quem se debruçar sobre os avanços da inteligência artificial na última década vai concluir, com folga, que ela realmente se tornou assustadora. No entanto, isso pode não ser de todo mau, obrigando-nos a responder a uma pergunta elementar: assustadora para quem ?

Na literatura médica, segundo o PubMed, mais de 53 mil trabalhos sobre o assunto foram publicados somente no último ano, com relatos fantásticos como, por exemplo, um trabalho chinês em que apenas uma foto do rosto de 60 mil pacientes candidatos a cateterismo coronariano, com apreciação de alterações de pele (xantelasmas), implantação dos cabelos e formato do rosto, conseguiu identificar aqueles pacientes que tinham mais probabilidade de serem portadores de cardiopatia, com uma precisão superior ao exame clínico convencional.