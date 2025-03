O que é incel? Saiba o significado dos termos que aparecem na série "Adolescência"

Série conta a história de Jamie (Owen Cooper), um garoto de 13 anos que é preso sob suspeita de assassinato. Netflix / Divulgação

A série Adolescência é o novo fenômeno mundial da Netflix. Muito bem avaliada entre público e crítica, a minissérie tem sido amplamente comentada.

Na trama, o protagonista Jamie Miller, de 13 anos, é acusado de assassinar uma colega de aula. Ao longo dos quatro episódios, a história é contada abordando temas relacionados à violência, tecnologias e cultura de ódio a mulheres.

Entenda os termos de "Adolescência"

Alguns dos termos, como “incel” e “redpill”, são utilizados na série e podem ser vistos diariamente no vocabulário de jovens nas redes sociais.

Contudo, para grande parte do público, podem ser desconhecidos. Saiba, portanto, o significado de termos utilizados em Adolescência.

Incel

O termo vem a partir de “celibatário involuntário” (em inglês “involuntary celibates”) e descreve homens que se sentem incapazes de ter um envolvimento amoroso, mesmo desejando se envolver com alguém.

No entanto, com o tempo, o termo ganhou uma conotação misógina, fundamentado na ideia de que as mulheres são as responsáveis pelas frustrações amorosas e sexuais sofridas pelos homens.

A internet é um facilitador para formação de comunidades online que podem disseminar a mentalidade incel e retroalimentar o ódio às mulheres.

Redpill

O termo faz referência ao filme Matrix, no qual o personagem escolhe entre a pílula azul (bluepill), que manteria a pessoa na ignorância, e, assim, acreditando em todas as mentiras propagadas pela sociedade, e a pílula vermelha (redpill), que faria com que a verdade fosse acessada.

Grupos misóginos se apropriaram da metáfora, propagando “redpill” como um acesso para enxergar o mundo “de forma correta”, mostrando que os homens são injustiçados e estão à mercê socialmente, economicamente e sexualmente do poder e dos desejos das mulheres.

Na série, é mostrado como conteúdos de ideologia “redpill” podem influenciar os jovens.

Blackpill

Derivada da ideologia "redpill", ela é ainda mais radical. Os entusiastas do "blackpill" creem que a sociedade é dominada por mulheres, mas rejeitam tentativas individuais de mudança, acreditando que apenas uma espécie de "revolução" coletiva poderia ser efetiva.

Discord

É uma plataforma online de comunicação muito usada pelo público gamer, mas amplamente difundida entre grupos misóginos. Nela, é permitido troca de áudios, textos e imagens, além de lives e formação de fóruns.

Reddit

Plataforma de fóruns que permite que usuários postem e comentem sobre determinados tópicos. Grupos de incels usam essa rede para disseminar ideias misóginas. Na série, é mostrado como fóruns anônimos desempenham um papel significativo na radicalização do protagonista.

Misoginia

Termo que caracteriza o ódio e aversão ao sexo feminino, manifestado em atitudes e comportamentos que desvalorizam, discriminam e violentam mulheres.

Masculinismo

Movimento de homens que buscam a masculinidade hegemônica para enfrentar o que foi conquistado pelas mulheres, sendo uma espécie de oposição ao feminismo.

White Knight

Termo usado para definir homens que tentam defender mulheres nesses ambientes online e são ridicularizados por isso.

Homens beta

Os homens beta (ou beta males, em inglês), dentro da hierarquia defendida por incels, são homens considerados inseguros e submissos às mulheres. Eles são supostamente dominados pelos “alfas”, homens confiantes e bem-sucedidos em relacionamentos, na visão de grupos misóginos.

MGTOW (Men Going Their Own Way)

A sigla significa “homens seguindo seu próprio caminho”, e define um movimento masculino de rejeição a mulheres, sob o argumento de que são manipuladoras.

A série mostra como jovens podem ser atraídos para o movimento, motivados por um ressentimento contra mulheres, contribuindo para a radicalização dos personagens.

Chad

Gíria usada para descrever homens considerados atraentes, confiantes e sexualmente ativos.

Em alguns casos, o emoji moai (🗿) é utilizado para representar a gíria.

Stacy