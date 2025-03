Quem é o protagonista de "Adolescência", série mais assistida da Netflix

Com 4 episódios, minissérie conta a história de Jamie, um garoto de 13 anos preso sob suspeita de assassinato.

A minissérie britânica Adolescência entrou no catálogo da Netflix na última quinta-feira (13) e está fazendo sucesso entre o público. Na trama, o protagonista chama a atenção pela atuação impressionante de Owen Cooper.

Ao jornal The Guardian, Cooper disse que, por nunca ter feito trabalhos anteriores, mandou somente uma fita , sem muitas expectativas.

— Voltei da escola e minha mãe me disse que consegui o papel — disse o ator.

Erin Doherty, colega de cena no terceiro episódio da série, não poupou elogios a Owen. No episódio, considerado por muitos críticos como o melhor da série, o protagonista Jamie Muller tem uma sessão de terapia com uma psicóloga infantil.