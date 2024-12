Chopp e drinks: confira lugares perfeitos para curtir um fim de tarde em Passo Fundo 

A Gare Estação Gastronômica é uma das opções para encontros em Passo Fundo. Drinkeria.co / Divulgação

O verão começou no sábado (21) e, com os dias quentes, vem o desejo de curtir os fins de tarde com os amigos ao ar livre.

Se você procura por opções para o happy hour em Passo Fundo, GZH te ajuda com os locais mais badalados da cidade — e ainda ajuda a garantir aquele desconto na rodada de bebidas.

A lista inclui opções gastronômicas perfeitas para encontros ao fim de tarde em Passo Fundo. Todos têm área externa e, em alguns deles, é possível apreciar o pôr-do-sol de diferentes bairros da cidade.

Sky Bar & Cozinha

Se você planeta um momento com amigos que deve ser registrado, o Sky Bar & Cozinha é o lugar certo. Em um rooftop, o Sky tem uma vista panorâmica do centro de Passo Fundo e posição é perfeita para curtir o pôr-do-sol e garantir boas fotos.

De quarta-feira a sábado tem rodada especial de caipirinha, saindo pela metade do preço, além de descontos em combos de cerveja e porções para petiscar.

A promoção funciona das 18h às 19h. Além das promoções, o cardápio traz opções de entradas, saladas e pratos individuais. Para encerrar a noite, o Sky também tem tortas e taças de sobremesas.

Funcionamento: almoço de terça a sexta, das 11h30min às 14h, e jantar de quarta a sábado, das 18h à meia-noite

almoço de terça a sexta, das 11h30min às 14h, e jantar de quarta a sábado, das 18h à meia-noite Endereço: Rooftop do Una Business Center (General Osório, 1086, Centro)

Rooftop do Una Business Center (General Osório, 1086, Centro) @SkyBareCozinha

Gare Estação Gastronômica

Gare é o destino do fim de tarde em Passo Fundo Drinkeria.co / Divulgação

Chopp, drinks, música e até possibilidade de levar o seu bichinho de estimação: tudo isto você encontra na Gare Estação Gastronômica. O complexo funciona na antiga estação ferroviária de Passo Fundo, próximo ao Parque da Gare.

O local oferece 10 opções gastronômicas, entre lanches, pratos principais e sobremesas. Ao longo da semana as lojas oferecem promoções para o happy hour, entre bebidas e combos de lanches.

A agenda semanal de descontos é publicada semanalmente no Instagram. Por lá, também é possível conferir as atrações musicais de cada noite.

Funcionamento: de terça a sexta-feira, das 18h à meia-noite. Aos fins de semana, das 16h à meia noite

de terça a sexta-feira, das 18h à meia-noite. Aos fins de semana, das 16h à meia noite Endereço: Avenida Sete de Setembro, 1007, Centro

Avenida Sete de Setembro, 1007, Centro @GarePF

Quintino Estação Gastronômica

O Quintino Estação Gastronômica é o destino de quem quer curtir drinks e chopp, mas também gosta de degustar vinhos e espumantes. Com arquitetura marcante, o Quintino tem espaço externo e interno, perfeito para dias de verão.

Para acompanhar, o cardápio oferece opções de entradas, petiscos, carnes e sobremesas. Aos fins de semana tem música ao vivo com programação disponível no Instagram do Quintino.

Funcionamento: aberto diariamente. Às segundas, das 18h à meia-noite; de terça a quinta, das 15h30min à meia-noite; às sextas, das 15h30min à 1h; aos sábados, das 10h à 1h; e aos domingos, das 10h à 15h30min

aberto diariamente. Às segundas, das 18h à meia-noite; de terça a quinta, das 15h30min à meia-noite; às sextas, das 15h30min à 1h; aos sábados, das 10h à 1h; e aos domingos, das 10h à 15h30min Endereço: Avenida Doutor Álvaro Severo de Miranda, 506, Cidade Nova

Avenida Doutor Álvaro Severo de Miranda, 506, Cidade Nova @Quintino.PF

Refúgio Skate Park

Bar fica localizado no bairro Cidade Nova Nick AL / Divulgação

Com temática de skate, o Refúgio Skate Park oferece uma carta de drinks de autoria própria, além de cervejas e boa música. Aberto no fim da tarde, a localização proporciona apreciar o pôr-do-sol do bairro Cidade Nova.

Pra quem quer curtir o happy hour, o bar tem uma promoção diferente a cada dia: caipirinha em dobro aos domingos, drink autoral com desconto todo dia e baldinho de cerveja especial aos domingos, e de terça à quinta.

O cardápio também inclui hambúrgueres e fondue do BW Steaks and Burgers. Entre os atrativos, espaço conta com loja street wear, restaurante e rampas para os fãs de skate.

Funcionamento: aberto de terça a domingo. De terça a quinta das 18h às 23h; sexta e sábados das 18h à 1h; e aos domingos das 16h às 22h.

aberto de terça a domingo. De terça a quinta das 18h às 23h; sexta e sábados das 18h à 1h; e aos domingos das 16h às 22h. Endereço: Avenida Thadeu Annoni Nedeff, 793, Cidade Nova

Avenida Thadeu Annoni Nedeff, 793, Cidade Nova @Refugio.SkatePark

BW Steaks & Burgers

O BW Steaks & Burgers é a pedida pra quem quer curtir um fim de tarde sentado na calçada ou na varanda. A hamburgueria está presente em outros dois locais da cidade, mas sua "sede" fica no Centro e conta com três espaços diferentes, entre externos e internos.

Aberto todos os dias, o BW tem happy hour no fim de semana: de sexta-feira a domingo tem rodada especial de chopp em dobro. A promoção é válida das 18h às 20h. Para acompanhar, o cardápio conta com petiscos, como bolinhos de costela e cebola em pétalas, além dos clássicos hambúrgueres e carnes.