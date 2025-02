Conheça o restaurante de bairro que trouxe os segredos da cozinha italiana para Passo Fundo

Giuseppe e Elizabete tocam o negócio em Passo Fundo desde 2022. Antes, mantinham uma pizzaria na Alemanha. Tatiana Tramontina / Agencia RBS

Do interior da Costa Amalfitana para Passo Fundo: Giuseppe Signorelli, 68 anos, é natural da região de Salerno, no sul da Itália e escolheu a cidade do norte gaúcho para abrir uma pizzaria típica italiana, a Pizzeria Osteria Da Giuseppe.

Ele veio à cidade com a esposa, a passo-fundense Elizabete Aparecida Signorelli. Os dois viveram juntos por anos na Alemanha e decidiram voltar ao Brasil em 2022, quando abriram o novo negócio.

Entre as opções salgadas, a famosa bruschetta com azeite de oliva, muçarela, orégano e azeitona é um dos xodós da casa. Na seção de doces, o tiramisú, sobremesa clássica da região do Vêneto, aparece no topo da lista.

No cardápio é possível encontrar carnes, lasanha, massas e sobremesas, mas o protagonista mesmo é um dos pratos mais famosos da culinária italiana: a pizza.

Segundo Giuseppe, o segredo para uma pizza verdadeiramente italiana é simples: a massa. Ele reforça que ela precisa ser fina e crocante, com ingredientes do recheio simples, mas de qualidade.

Bruschetta é um dos pedidos mais populares da casa. Tatiana Tramontina / Agencia RBS

Pensando nisso, Elizabete cultiva uma horta com tudo que é essencial na cozinha italiana no pátio do restaurante. Ali estão hortelã, salsinha, tomate, pimentão, limão e, claro, o manjericão para cozinhar o famoso molho ao pesto — alguns exemplos do que é possível encontrar no refúgio natural do espaço.

— Todo tempero da comida que adicionamos vem dali — garante Giuseppe, com um carregado sotaque italiano.

Temperos utilizados nos alimentos são retirados da horta de Elizabete cultiva no em torno do restaurante. Tatiana Tramontina / Agencia RBS

Ambiente familiar

O significado de osteria representa a atmosfera da pizzeria do Giuseppe: o termo italiano se refere a um tipo de restaurante mais tradicional, informal e acolhedor.

Entre a produção de uma pizza e outra, o dono do restaurante caminha entre as mesas para cumprimentar a clientela e pedir como está a comida.

— Às vezes o pessoal tem um pouco de preconceito porque fica num bairro mais retirado (Integração). Na Itália, ter um restaurante fora do centro, uma osteria, é normal. Nas cidades pequenas de lá você encontra muito disso e é onde geralmente se come melhor e é bem atendido — explica Elizabete.

Pizzaria fica localizada no bairro Integração em Passo Fundo. Tatiana Tramontina / Agencia RBS

O ambiente reflete a parceria do casal, que se conheceu em São Paulo (SP), quando Elizabete tinha 19 anos. À época, Giuseppe visitava familiares que haviam migrado para a capital paulista e mantinha um restaurante na Alemanha.

— Fui lá só para conhecer e não voltei mais. Eu sempre gostei de viajar. Não queria ficar aqui no sul. Eu fazia o curso de Letras na Universidade de Passo Fundo, cancelei a faculdade e fui aprender alemão — lembra Elizabete.

Foi na Alemanha que os dois viveram por mais de 40 anos e tocaram juntos a pizzaria chamada Rusticana na cidade de Fürth, até decidirem se mudar ao Brasil, em 2022.

Cardápio de sobremesas também conta com cannoli recheado. Tatiana Tramontina / Agencia RBS

Marcas de autenticidade

A osteria tem características que a tornam diferente de outros lugares. Um exemplo é o fato de que fica fechada durante a época do verão europeu, de junho a agosto. Isso porque o casal tira pelo menos 60 dias de férias para visitar amigos e familiares que ficaram em Portugal, Itália e Alemanha.

Além disso, os visitantes não encontram pizzas doces no cardápio — um prato "proibido" na Itália, assim como colocar molhos ou cortar a pizza com garfo e faca.

Casal ainda guarda lembranças dos anos que moraram na Alemanha. Tatiana Tramontina / Agencia RBS

— Se você coloca ketchup e maionese na pizza na Itália te mandam embora. Corta a massa então, é um pecado. E nada de garfo e faca para comer a pizza, é com a mão — conta Giuseppe, bem-humorado.