Descubra os segredos por trás do "melhor churrasco do Brasil", feito em Lagoa Vermelha

São diversos os cuidados por trás do assado em Lagoa Vermelha Cristiano Junkherr / Agencia RBS

Identidade gaúcha, o churrasco é tratado de forma ainda mais única e peculiar em Lagoa Vermelha, município de 27,6 mil habitantes do norte do RS. Por lá, o sabor e corte diferenciados foram consolidados em 2021 com o reconhecimento de Capital Nacional do Churrasco. Há quem diga que este é o "melhor churrasco do Brasil" — e GZH Passo Fundo conta o porquê.

O atual secretário estadual de Turismo, Ronaldo Santini, era à época deputado federal pelo PTB e relator da matéria que transformou Lagoa Vermelha na capital do churrasco na Câmara dos Deputados. Para ganhar o título, foi preciso desenvolver um estudo que apresentou as particularidades do assado lagoense:

— Os deputados me questionaram porque Lagoa Vermelha merecia, sendo que o churrasco é universal. Mas apresentamos a manutenção histórica na forma do corte, do jeito particular do assado em quatro tombos e do gado tratado a pasto. Tudo o que a cidade já fazia e que foi consolidado — conta.

O segredo do assado

Em Lagoa Vermelha, o bom churrasco é pensado muito antes de espetar a carne — que também é feita de maneira diferente. A espécie do bovino é selecionada e o animal é tratado a pastos cor, sem confinamento. O corte é refinado, para que as peças fiquem bonitas visualmente. O principal corte é o "chapéu de bispo", seguido da forma de fazer a linguiça campeira.

O espeto é de madeira, feito na brasa e assado em quatro tombos, como explica o assador e vice-prefeito da cidade, Alessandro Muliterno:

— Chamamos de assado em quatro tombos, porque assamos em quatro lados. Cada passo tem um motivo e um diferencial. O cuidado é do começo ao fim, por isso sabemos que o nosso churrasco é o melhor do Brasil.

Para o tradicional churrasco de Lagoa Vermelha, toda a carne é desossada e charqueada, com exceção dos costilhares. A paleta produz duas mantas, as costelas são cortadas no sentido do comprimento, permanecendo junto o contrafilé e os quartos.

A linguiça campeira, também uma tradição da cidade, tem seus segredos. Depois da desossa, a carne é charqueada. Por fim, os pedaços são cortados com faca, até chegar ao formato semelhante da carne moída.

Turismo de experiência

A cidade, que já era conhecida pelo bom churrasco, hoje explora o título com atividades de turismo e educação, a partir de cursos de preparo, assado e tempero para adultos e crianças.

Além disso, há pelo menos dois grandes eventos anuais, como a Festa Nacional do Churrasco, que em 2025 acontece de 1º a 9 de fevereiro (veja a programação nesta reportagem), e o Dia do Churrasco, em novembro.

As iniciativas, aos olhos do secretário estadual de Turismo, são ótimas oportunidades de receber novos visitantes e manter a agenda da cidade em uma época em que os turistas procuram por experiências: