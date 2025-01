Festa Nacional do Churrasco começa no sábado com expectativa de recorde de público

Lagoa Vermelha está na reta final dos preparativos para sediar a 12ª edição da Festa Nacional do Churrasco, o principal evento da cidade de 27,6 mil habitantes do norte gaúcho.

O evento acontece junto com o Rodeio Internacional e tem expectativa de reunir 140 mil pessoas durante os nove dias de programação. Na programação há ainda uma mostra de fotografias, doces e comida campeira (confira abaixo).

A cidade é Capital Nacional do Churrasco e honra o título na qualidade do preparo da refeição, prometendo o “melhor churrasco do Brasil”, como afirma o organizador e vice-prefeito da cidade, Alessandro Muliterno:

— O nosso churrasco é o melhor do Brasil porque o cuidado começa na escolha da raça, seguindo pelo pasto no campo. Outro grande diferencial é a forma de cortar, que fica bonito para se “comer com os olhos”. Ao assar, espetamos na madeira e a carne é assada em quatro lados.

Além do assado e do rodeio, há uma programação de competições durante o dia, incluindo as categorias de danças, chula e declamação. Todas as noites, a festa encerra com bailes.

Os ingressos estão disponíveis para compra online, a partir de R$ 40.

Festa Nacional do Churrasco

Quando : de 1º a 9 de fevereiro

: de 1º a 9 de fevereiro Onde : CTG Alexandre Pato (BR-285, km 74, bairro Industrial)

: CTG Alexandre Pato (BR-285, km 74, bairro Industrial) Ingressos: neste link, a partir de R$ 40

Programação de bailes