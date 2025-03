Chelsea vence na visita ao Copenhagen (2-1) pela ida das oitavas da Conference League

O Chelsea deu um passo rumo às quartas de final da Uefa Conference League com uma vitória por 2 a 1 sobre o Copenhagen nesta quinta-feira (6), na partida de ida das oitavas de final, enquanto o Panathinaikos venceu a Fiorentina em casa numa partida agitada de cinco gols.

Reece James e Enzo Fernandez marcaram no segundo tempo, antes de Gabriel Pereira diminuir para os anfitriões. Mas o time inglês comandado pelo técnico Enzo Maresca fez o suficiente para administrar a vantagem na capital dinamarquesa.

Após um início em que poucas chances foram criadas, o capitão do Chelsea, Reece James, abriu o placar um minuto após o intervalo, quando avançou pelo meio e finalizou de primeira um cruzamento rasteiro do espanhol Marc Cucurella colocando a bola rente à trave, sem que o goleiro pudesse chegar a tempo.

O gol deu vida ao jogo e o Copenhague quase empatou em seguida, quando o sueco Viktor Claesson invadiu a área e chutou cruzado de pé esquerdo. Mas a bola bateu na trave e voltou para as mãos do goleiro Robert Sanchez.

Enzo Fernandez, que havia entrado no intervalo, garantiu a vitória para os visitantes com uma finalização enfática aos 65 minutos, após um bom passe do jovem Tyrique George.