Dúvida no Inter: volante participa de treino e tem grandes chances de ser titular no Gre-Nal 445

Atleta apresentou desconforto muscular no último jogo. Ricardo Duarte / Divulgação Sport Club Internacional

Na atividade que ocorreu na manhã desta quinta-feira (6), a penúltima antes do Gre-Nal 445, Bruno Henrique participou dos trabalhos na academia e, depois, no gramado do CT Parque Gigante.

A informação é de que o volante trabalhou normalmente, o que aumentam os indícios quanto a sua presença no clássico.

Bruno Henrique é uma das poucas dúvidas que existem com relação ao time do Inter para o primeiro Gre-Nal decisivo do Gauchão. O camisa 8 deve ter sua presença confirmada ao lado de Fernando no setor de marcação do meio-campo colorado.

Outros retornos

Mesmo tendo retomado suas atividades no CT Parque Gigante, Thiago Maia não será recolocado de imediato no time titular. A não ser que ocorra algum problema de última hora, o antigo titular não deve ser opção para este primeiro confronto.

Alan Patrick e Borré também participaram normalmente do treinamento que ocorreu com portões fechados no CT Colorado. A tendência, no entanto, é de que apenas o camisa 10 seja escalado entre os titulares.

O último treinamento do Inter vai ocorrer na manhã desta sexta-feira (7). O clássico 445 está marcado para às 17h45 deste sábado (8), na Arena.