Clássico de verão: conheça a história da sorveteria que existe há 45 anos em Passo Fundo 

Quem viveu em Passo Fundo nas últimas quatro décadas provavelmente tem alguma memória da juventude na D'Itália Gelateria Artigianale. Criada em 1980, a loja segue no mesmo endereço, na Rua Bento Gonçalves.

A fama pela qualidade e memória afetiva é o que impulsiona as vendas, e faz a fábrica produzir uma média de 1 mil litros por semana durante o verão.

Empresa familiar, o comando da D'Itália hoje está na terceira geração, com os irmãos Matheus e Karine Zadra Webber. Antes de ser um sucesso, o negócio começou com uma lancheria da família na cidade de Getúlio Vargas, a 50 quilômetros de Passo Fundo.

— A ideia veio de um cliente do meu avô que sempre dizia: "se vocês abrirem em Passo Fundo, vão ter movimento muito maior". E eles abriram nessa mesma sala comercial, ali nos anos 1980. No primeiro dia que colocaram sorvete à venda saiu todo o estoque, e dali em diante nunca mais paramos de vender — lembra Matheus.

Mas para continuar na preferência do público por 45 anos, a empresa precisou se reinventar: de uma simples venda de sorvete na casquinha, eles foram pioneiros no buffet, com variadas opções de caldas e acompanhamentos.

— Fomos o primeiro buffet de sorvetes de Passo Fundo, em 1994. Mas nunca deixamos de ter as tradicionais taças de sobremesa, como milkshake, sundaes e banana splits. Hoje alguns sabores já foram atualizados, mas a “essência” é a mesma: prezar pelo sabor e qualidade — comenta Matheus.

Seguindo as tendências, a sorveteria passou a produzir os próprios gelatos em 2015 — receita italiana de textura mais leve e sabor intenso. Hoje com duas unidades, no centro e no Passo Fundo Shopping, a D’Italia oferece as taças de sorvetes e buffets de gelatos e sorvetes.

Tradição e viagem no tempo

Sorvete de uva está entre os mais pedidos na loja. Eduarda Costa / Agencia RBS

Além do ponto comercial ser o mesmo há 45 anos, o paladar também remete a uma viagem no tempo: os sabores tradicionais, como de frutas ou castanhas, são feitos até hoje com a mesma receita e matéria-prima de quando foram criados no século passado.

No gosto do público, os queridinhos são os sorvetes de uva e de nozes, que não podem faltar no buffet. O de uva é popular pela cor marcante e natural, além do sabor da fruta integral. Já o de nozes é feito com a castanha chilena e vem com os pedaços do grão.

— Eu acho que esse é o segredo do nosso sucesso: mantermos a ideia de sorveteria antiga. A gente reinventa alguns sabores, mas não perde nossa “marca” porque muitos clientes querem o sabor das suas infâncias. Lutamos para conseguir as mesmas matérias-primas e seguir fazendo igual — disse Karine.

Na fábrica, localizada no bairro Petrópolis, a produção é diária para manter abastecida as unidades do centro e do Passo Fundo Shopping. A demanda é maior entre outubro e março, com média de 1 mil litros de sorvete semanais.

Memória afetiva

A peça comercial mantida desde a década de 1980 guarda memórias de quem viveu a juventude em Passo Fundo naquela época. A psicóloga Ana Simone Ferrari é um exemplo de quem tem inúmeras lembranças na sorveteria, em diferentes fases da vida.

Entre as recordações, a especial foi a mãe, dona Regina, que pedia sempre a taça de sorvete que leva o seu nome e permanece até hoje no cardápio:

— Eu vinha com meus pais, depois trouxe os namoradinhos, e agora venho com os filhos e sobrinhos. A sorveteria está na nossa memória: até hoje me emociono ao ver a taça “Regina” no cardápio, era algo que a minha mãe sempre pedia e brinca que ia se “homenagear”. São lembranças que seguem vivas aqui.

Receita de Banana Split está no cardápio desde a década de 1990. Eduarda Costa / Agencia RBS

Na mesma filosofia, a professora Carla Michele Borges segue há anos frequentando a D’Italia. Para ela, a sorveteria é sempre a primeira opção ao falar de sorvete:

— Todos os meus domingos à tarde eram aqui, tomando sorvete com meus pais. Agora sigo vindo. O sabor é maravilhoso, sempre uma boa ideia vir aqui.

Onde encontrar a D’Italia

Matriz: Rua Bento Gonçalves, 80, Centro. Funcionamento de segunda a sábado, das 9h às 20h, e aos domingos, das 14h às 20h.