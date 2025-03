Ypiranga perde para o São Luiz no primeiro amistoso da intertemporada

Equipes se enfrentaram no Estádio Colosso da Lagoa. Pablo Nunes / Ypiranga, Divulgação

Na preparação para a estreia na Série C, o Ypiranga perdeu para o São Luiz em um amistoso no Estádio Colosso da Lagoa, na tarde deste sábado (29). A equipe rubra venceu o Canarinho por 1 a 0.

As equipes voltam a se enfrentar no dia 5 de abril, próximo sábado, às 16h, no Estádio 19 de Outubro, em Ijuí.

Alterações na equipe

O Ypiranga começou o amistoso com quatro mudanças em relação ao time que disputou o Gauchão. O goleiro Zé Carlos substituiu Edson, que está no departamento médico, mas não preocupa para a estreia na Série C.

Charles saiu do meio campo e passou para a zaga. Gabriel Terra, recém-contratado, ganhou oportunidade na lateral-esquerda, e o centroavante Cristiano assumiu a posição deixada por Galego, que foi para o Juventude.

Com as mudanças, o Canarinho sentiu falta de uma referência no ataque. No entanto, a equipe seguiu criando jogadas pelas laterais, a exemplo do que apresentou no Estadual. O São Luiz, por sua vez, não levou tanto perigo para a marcação dos donos da casa.

Na volta do intervalo, o técnico Matheus Costa optou por rodar a equipe e mudou oito jogadores. E Charles, um dos que permaneceu em campo, marcou gol contra para o São Luiz. Aos 4 minutos, após uma jogada pela lateral direita, Felipe cruzou e o zagueiro tentou afastar, mas desviou para o fundo da rede.

Na sequência, o Ypiranga dominou no campo de ataque, mas o São Luiz se posicionou todo atrás do meio campo e conseguiu segurar a vitória.

Estreia no Brasileirão