O mais sangrento combate da história gaúcha, a Batalha do Pulador completa 130 anos nesta quinta-feira (27). O fato aconteceu no interior de Passo Fundo, no norte gaúcho, durante o período da Revolução Federalista. Cerca de 4,6 mil homens se envolveram na batalha, divididos entre maragatos (federalistas ou monarquistas) e pica-paus (republicanos ou legalistas).