Ceasa é novamente atingida por temporal forte em Porto Alegre; veja fotos

O forte temporal registrado na tarde desta segunda-feira (31), em Porto Alegre, atingiu o complexo das Centrais de Abastecimento do Estado (Ceasa-RS). Entre os estragos registrados estão a destruição de telhados e de avanços de estacionamento para recebimento de cargas.

O espaço operará, no entanto, em horário normal nesta terça-feira (1) : a partir das 9h15 para clientes da Fronteira Oeste ou distantes de mais de 200 km da Capital e das 13h para o público em geral. Estarão fechadas apenas lojas do setor de frutas, que foram afetadas.

A Ceasa-RS estava fechada quando o temporal alcançou o complexo. Não houve registro de feridos. De acordo com Siegle, as operações foram encerradas às 16h por medida de segurança, em razão da previsão do temporal.