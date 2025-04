Porto Alegre tem bloqueios no trânsito devido ao temporal desta segunda-feira

Devido ao temporal registrado em Porto Alegre nesta segunda-feira (31), a Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC) registra 56 ocorrências, sendo sete bloqueios totais e 10 parciais por queda de árvores, nove parciais por acúmulos de água, quatro bloqueios por fios energizados e 26 cruzamentos com semáforos fora de operação por falta de energia.

As equipes de fiscalização e manutenção semafórica da EPTC foram reforçadas e deslocadas para os pontos mais críticos e com mais risco de acidentes para monitorar a circulação, restaurar a sinalização e auxiliar os usuários.

É importante que a população informe as demandas pelo app 156+POA ou números 156 e 118 do Atendimento ao Cidadão para orientar as ações de fiscalização e para que a prefeitura possa atender estes chamados.