Cinco motivos para visitar a Expoleite e a Fenasul, que voltam para Esteio neste ano, após a enchente

A jornalista Carolina Pastl colabora com a colunista Gisele Loeblein, titular deste espaço.

Tradicionais feiras voltadas ao setor leiteiro, eventos se estendem até domingo (18), em Esteio. Fernando Dias / Divulgação

Depois de um ano fechados por causa da enchente, os portões do parque Assis Brasil, em Esteio, voltam a se abrir, nesta quarta-feira (14), para a realização da Expoleite e da Fenasul. Além de marcar a retomada dessas tradicionais feiras voltadas à pecuária leiteira, as edições deste ano prometem trazer novidades para o parque, mirando recordes — e atrair o público urbano.

A coluna separou cinco dessas atrações para motivar você, leitor, a visitar as feiras, que ocorrem simultaneamente, e se estendem até domingo (18), em Esteio. Confira:

1. Feiras prometem recordes

Entre as novidades deste ano está a possibilidade do parque Assis Brasil, em Esteio, sediar dois novos recordes. Um deles, para o "maior carreteiro do mundo", que terá 10 toneladas e será mexido com quatro retroescavadeiras no domingo (18). A ação tem ainda um caráter solidário: todo o arroz carreteiro será doado para instituições beneficentes da Região Metropolitana de Porto Alegre.

Já o outro título buscado é o de maior linguiça do mundo, com 150 metros de comprimento, que será assada no local antes, na quinta-feira (15).

— E, quem sabe, o recorde de maior público da história da Expoleite Fenasul (em 2023, 100 mil pessoas visitaram os eventos) — projeta o prefeito de Esteio, Felipe Costella.

2. O tradicional banho de leite

Tradicional comemoração nas feiras agropecuárias gaúchas, o banho de leite marca o encerramento do concurso leiteiro da raça holandesa (aquela das vacas de pelagem malhada). E será assim, mais uma vez, na 45ª Expoleite e na 18ª Fenasul. O anúncio dos vencedores da disputa será na quinta-feira (15), no parque. Vencem as vacas com a maior produtividade de leite.

É como a champagne que brinda os campeões da Fórmula 1: nessa celebração, os produtores dos animais que venceram a competição nas categorias vaca jovem e adulta são banhados com o líquido que sai dos jarros, que tem cor e forma de leite, mas recebe outros ingredientes. É uma mistura de leite, água e uma solução à base de cal.

3. Campo que pode ser visto e degustado

Além de provas, julgamentos e exposições de animais, a produção desses exemplares nas feiras poderá ser conhecida pelo paladar dos visitantes neste ano. No cardápio, há o maior carreteiro do mundo, a maior linguiça do mundo, queijos variados no estande da Lactalis Brasil e a tradicional Feira da Agricultura Familiar. Neste ano, o espaço que faz sucesso entre o público vai receber 40 estandes, com quitutes que vão de cucas e salames até queijos e vinhos.

4. É de graça

Diferente de outras feiras realizadas ao longo do ano, a Expoleite e a Fenasul são de graça. Tanto o acesso ao público pedestre é gratuito, quanto o estacionamento.

No caso dos pedestres, a entrada pode ser feita pelo portão 3, para quem desce na estação do Trensurb, e pelo portão 7, na rua lateral ao Parque (Avenida Celina Chaves Kroeff).

Já para os visitantes motorizados, o acesso está liberado pelos portões 2, 5 e 10. Os expositores terão acesso por portão exclusivo. Entram pelo portão 5, enquanto os expositores de gado de leite pelo 7.

5. Com a marca de retomadas

Além da retomada das feiras, que tiveram de ser canceladas em 2024 em razão da enchente, as edições deste ano também marcam outro retorno. É o de pássaros e aves, que voltam ao parque Assis Brasil, em Esteio, após um hiato de dois anos por conta das restrições adotadas a partir da chegada da influenza aviária, em 2023.

A proibição da movimentação de aves de raça e ornamentais saiu em fevereiro de 2023, quando vieram os primeiros registros da doença em países vizinhos. No RS, o primeiro foco, em aves silvestres, foi em maio de 2023. Desde então, a suspensão da participação vigorava, incluindo duas edições da Expointer, feira que é uma grande vitrine para criadores.