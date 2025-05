Presidente do Juventude fala sobre o caso Ênio: "A gente continua analisando"

As suspeitas decorrem sobre os cartões amarelos recebidos pelo jogador nas partidas diante do Vitória e Fortaleza.

Pela segunda vez no Campeonato Brasileiro 2025 , a CBF recebeu um alerta de suspeita de manipulação . E pela segunda vez , o atacante Ênio , do Juventude, é o envolvido .

As suspeitas decorrem sobre os cartões amarelos recebidos pelo jogador nas partidas diante do Vitória e Fortaleza, pela 1ª e 8ª rodada, respectivamente.

— Com relação ao Ênio, a gente continua analisando, o Juventude não tem o poder de investigação, o Juventude não tem o poder de acusar ou de dizer que alguém é inocente, o que a gente tem dentro do Brasil é que enquanto a pessoa não é, não passa por um processo investigatório, acusada e condenada, ela é inocente. O caso do Ênio é assim. Obviamente, a gente olha com atenção internamente, já desde a primeira situação, nós conversamos com o atleta e ele sempre alega ser inocente e a gente continua acreditando no atleta — reiterou Pizzamiglio, que ainda completou: