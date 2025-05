"Superman": novo trailer coloca o herói em conflito com o governo dos EUA e lutas intensas

Superman estreia nos cinemas brasileiros em 10 de julho. Warner Bros. Pictures / Reprodução

Faltando pouco menos de dois meses para o lançamento, o novo filme do Superman ganhou o primeiro trailer completo. O clipe foi ivulgado nesta quarta-feira (14) pela Warner Bros. Pictures.

Nele, é apresentado o Homem de Aço, interpretado por David Corenswet, em meio a conflitos intensos — tanto físicos quanto ideológicos.

A prévia também mostra cenas de batalha, participações de outros heróis da DC e a jornada do jovem Clark Kent logo após deixar Smallville e se estabelecer em Metrópolis.

O trailer mostra Clark sendo entrevistado por Lois Lane (Rachel Brosnahan) enquanto precisa lidar com a desconfiança da sociedade sobre suas intenções e a legalidade de suas ações como Superman, em meio a um conflito com o governo.

Veja o trailer abaixo:

Filme terá heróis consagrados

Além do herói principal, o trailer apresenta personagens clássicos e novidades do universo DC. Estão confirmadas as presenças do Lanterna Verde Guy Gardner (Nathan Fillion), da Mulher-Gavião (Isabela Merced), do Sr. Incrível (Edi Gathegi), do Metamorfo (Anthony Carrigan) e da Engenheira (María Gabriela De Faria).

Lex Luthor será interpretado por Nicholas Hoult, enquanto Skyler Gisondo vive Jimmy Olsen e Wendell Pierce assume o papel de Perry White.

James Gunn, que também assina o roteiro, já havia adiantado que a trama não seria uma nova história de origem.

Assim, o filme evita recontar eventos como a destruição de Krypton ou o resgate de Clark pelos Kents. Em vez disso, foca em um Superman já em atividade, tentando encontrar seu lugar em um mundo que o observa com desconfiança.

Quando estreia Superman?

Com estreia marcada para 10 de julho nos cinemas brasileiros — um dia antes do lançamento nos Estados Unidos —, o filme é o primeiro longa-metragem da nova fase do Universo Cinematográfico da DC, agora supervisionada por James Gunn.

A produção marca o retorno solo do herói aos cinemas mais de uma década após O Homem de Aço (2013), de Zack Snyder, e promete estabelecer o tom dos próximos projetos da editora nas telonas.