Horas antes do ataque, a jovem chegou a compartilhar uma foto nas redes sociais. Reprodução / Reprodução

A influenciadora e modelo mexicana Valeria Márquez, 23 anos, foi assassinada a tiros na última terça-feira (13) enquanto fazia uma transmissão ao vivo no TikTok, em Guadalajara, no México.

O crime aconteceu diante dos seguidores da jovem, que assistiam ao conteúdo ao vivo na plataforma. Segundo o The Guardian, Valeria estava sentada dentro do salão de beleza, do qual era proprietária, quando observou a movimentação de um homem do lado de fora.

O suspeito chegou em uma moto, aparentemente para lhe entregar um presente. No entanto, ao se aproximar da entrada, sacou uma arma de fogo e efetuou diversos disparos, atingindo a vítima no peito e na cabeça.

Crime foi registrado em vídeo

O momento do ataque foi transmitido ao vivo. Nas imagens, que viralizaram nas redes sociais, Valeria aparece segurando um brinquedo de pelúcia e diz: "Eles estão chegando", antes de silenciar o áudio da live.

Em seguida, uma voz masculina é ouvida dizendo "E aí, Vale?", pouco antes de os tiros serem disparados. A influenciadora tenta reagir, colocando a mão sobre o abdômen, mas logo cai.

Familiares de Valeria chegaram ao local minutos depois, mas ela já estava morta. A polícia confirmou o óbito ainda no salão e iniciou as buscas pelo autor do crime, que fugiu e ainda não foi identificado.

Investigação trata o caso como feminicídio

O Ministério Público do Estado de Jalisco abriu inquérito com base nos protocolos de feminicídio. A promotoria informou, em nota, que o crime será investigado como assassinato motivado por gênero, modalidade prevista no Código Penal mexicano.

Entre os critérios analisados estão relações anteriores com o agressor, violência degradante, motivação misógina e exposição da vítima.

As autoridades não divulgaram o nome de nenhum suspeito até o momento. A investigação trabalha com diferentes frentes, incluindo registros de ameaças recebidas por Valeria.

Quem era Valeria Márquez?

Conhecida por seus vídeos de beleza e lifestyle, Valeria Márquez era modelo e empresária. Em 2021, venceu o concurso Miss Face em Guadalajara.

Nas redes sociais, mantinha mais de 90 mil seguidores — número que ultrapassou 108 mil após o crime. Além de produzir conteúdo digital, ela era dona do próprio salão de beleza, onde promovia serviços estéticos e fazia publicações sobre empreendedorismo feminino.