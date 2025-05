Grêmio perde para o Bragantino e entra na zona de rebaixamento do Brasileirão sub-20 

Zortéa em confronto com o Bragantino nesta quarta-feira. Angelo Pieretti / Grêmio/Divulgação

O Grêmio perdeu para o Bragantino, por 2 a 0, pela 10ª rodada do Brasileirão sub-20. A partida foi realizada nesta quarta-feira (14), no CT Hélio Dourado, em Eldorado do Sul.

Os dois gols foram marcados no primeiro tempo. O time paulista abriu o placar aos 37 minutos, com Gabriel Lopes, e confirmou a vitória aos 45, com Rodrigo Endrio.

Com o resultado, o Grêmio entrou na zona de rebaixamento do Brasileirão sub-20. O time gaúcho é o penúltimo colocado, com apenas oito pontos em 10 rodadas da competição nacional.

O Tricolor volta a campo em 22 de maio, às 15h, contra o Fluminense. O duelo será na Estádio Marcelo Vieira, em Duque de Caxias, no Rio de Janeiro.