"Estamos na estaca zero": Farsul critica falta de apoio do governo federal na renegociação das dívidas

Endividamento no campo foi causado por problemas climáticos consecutivos no Estado. Renan Mattos / Agencia RBS

Insatisfeita com o tempo que está sendo aguardado para saírem medidas de renegociação de dívidas, a Federação da Agricultura do Estado (Farsul) emitiu, nesta terça-feira (13), uma nota com críticas ao governo federal.

A entidade, que é uma das principais representações do agronegócio gaúcho, destaca, entre outros trechos, o fato de que, até o momento, não houve votação do Conselho Monetário Nacional (CMN) para autorizar a prorrogação de parcelas de produtores rurais que estão por vencer. Uma reunião que aconteceu há duas semanas entre o setor produtivo e o governo federal prometeu uma solução rápida, que, segundo a Farsul, ainda não aconteceu.

— Nossa intenção é reforçar a grande dificuldade que está se vivendo no campo com essa crise fantástica que assola o Rio Grande do Sul (por sucessivos problemas climáticos nas safras). Nós não estamos conseguindo nenhuma resposta do governo. Estamos na estaca zero — declarou à coluna Gedeão Pereira, presidente da Farsul.

A demora na autorização dessa prorrogação em específico, conforme já havia esclarecido a coluna, tem relação com o cálculo que precisa ser feito para medir o impacto fiscal da medida e onde serão feitos cortes para acomodar essa prorrogação.

No entanto, a fala do dirigente também faz referência ao pedido de securitização das dívidas, que foi informado pelo governo federal que não deve sair para todos, e o de revisão das alterações do Proagro, que também ainda não foi feito.

Procurado, o Ministério da Fazenda afirmou a coluna que não vai comentar sobre o assunto.

Manifestação à vista

A Farsul e os seus sindicatos associados se reunirão, nesta quinta-feira (15), para debater a possibilidade de uma mobilização no Estado. Entidades voltadas à agricultura familiar, como a Federação dos Trabalhadores na Agricultura no Rio Grande do Sul (Fetag-RS) e a Federação dos Trabalhadores na Agricultura Familiar do Rio Grande do Sul (Fetraf-RS), já marcaram manifestações para os próximos dias.