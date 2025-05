Expoleite e Fenasul abrem com cobranças ao governo federal por renegociação de dívidas

A cerimônia marcou a retomada do maior evento leiteiro do Rio Grande do Sul após a enchente. Ambas as feiras, que, tradicionalmente, ocorrem de forma simultânea, tiveram de ser canceladas em 2024 devido à catástrofe climática. A pressão pela renegociação, direcionada ao governo federal, foi feita pelo governo do Estado e por entidades representativas do agronegócio gaúcho.