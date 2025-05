“É como se fosse a maquiagem delas”: vacas passam por “salão de beleza” antes de provas em Esteio

A jornalista Carolina Pastl colabora com a colunista Gisele Loeblein, titular deste espaço.

Nelson Barbosa Silva é quem cuida das 14 vacas da raça holandesa que foram trazidas pela granja Letícia, de Carlos Barbosa. Carolina Pastl / Agencia RBS

O pavilhão do gado leiteiro, no parque Assis Brasil, em Esteio, se transformou em um "camarim" no primeiro dia da 45ª Expoleite e da 18ª Fenasul, nesta quarta-feira (14). Com direito a tosquia, secagem e escovação, os tratadores não perderam tempo: já começaram a preparar as vacas que disputarão provas nos próximos dias.

— É como se fosse a maquiagem delas. Queremos realçar, justamente, a beleza da raça, em cada um dos nossos animais — explica Nelson Barbosa Silva, tratador de 14 vacas da raça holandesa (aquela com pelagem malhada) trazidas pela granja Letícia, de Carlos Barbosa, na Serra.

Todo o cuidado é para que os juízes avaliem, nas pistas, a qualidade das características físicas de cada animal durante a prova de morfologia da raça; Essa, no entanto, é apenas uma das modalidades das competições que se estendem até domingo (18), durante as duas feiras que ocorrem simultaneamente, em Esteio.

Nelson faz a tosquia, a secagem e até a escovação desses animais para prepará-los para o grande dia. Carolina Pastl / Agencia RBS

E, no caso de Nelson, que vem de Minas Gerais só para eventos como esse, no Rio Grande do Sul, o trabalho é minucioso.

— Tento não deixar um pelo fora do lugar — disse à coluna, enquanto manuseava a máquina de tosa sobre o pelo do animal com o olhar fixo.

Aliás, nem mesmo a presença de autoridades no local, que visitaram o pavilhão durante a abertura oficial dos eventos, intimidou quem estava no seu dia de beleza. Afinal, como? Além de todo o tratamento, os "camarins" contam com ventilador e até luzes.

Dos 228 bovinos que já ingressaram no parque, 113 são da raça holandesa. A expectativa das feiras é que, até domingo, circulem 3 mil exemplares de bovinos, caprinos, ovinos, aves, coelhos e pássaros pelo parque.