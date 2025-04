Nicolau Vergueiro proíbe pesca com rede na barragem do Rio Jacuí; Ernestina vota projeto nesta segunda

Ação da Brigada Militar em outubro de 2024 no combate à pesca ilegal e predatória no norte do Estado.

Pescadores e ambientalistas do norte do Estado se mobilizam para proibir a pesca com rede na barragem de Ernestina. O município de Nicolau Vergueiro foi o primeiro a proibir a atividade, com lei sancionada na última terça-feira (25). Em Ernestina, um projeto de lei será votado na Câmara dos Vereadores nesta segunda-feira (31).