O sinal que precisa ser revertido pelos guris que ficaram no sub-20 do Inter

O discurso do Inter foi claro antes mesmo do embarque para São Paulo: a missão da base é fornecer jogador para o grupo principal, se isso vier com conquistas, melhor.

Tanto é que, além dos quatro sub-20 que estavam com Roger em 2024, outros sete foram promovidos antes da virada do ano. Ou seja, um time inteiro de guris que poderia estar na Copinha já viraram profissionais.

Mesmo reconhecendo a desidratação do time e as dificuldades de atuar em um gramado sintético de jogo da firma, foi preocupante ver as dificuldades e as pouquíssimas soluções do time na derrota por 1 a 0 para o América, campeão da segunda divisão sub-20 do Sergipe.