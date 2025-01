Goleiro que enfrentou o Caxias em decisão por pênaltis em 2023 é apresentado no Centenário

Goleiro Matheus Emiliano tem um irmão zagueiro, Joaquim, que joga no Tigres do México.

O goleiro Matheus Emiliano, 24 anos, conhece bem o Caxias. Contratado para a temporada de 2025, o atleta esteve no caminho grená em 2023, quando o time conquistou o acesso à Série C. Contudo, para o Caxias alcançar o seu objetivo teve de superar Matheus em uma decisão por pênaltis. Naquela temporada, o camisa 1 defendia o Ceilândia na Série D.

Após dois empates por 0 a 0, a partida de volta foi para os pênaltis no "deserto" do Distrito Federal. Porém, quem levou a melhor foi o time da Serra.

— Aquele momento eu era um goleiro de 22 anos, com pouca experiência, mas pude fazer um grande campeonato. Na disputa de pênalti, fui bem também. Fui o goleiro menos vazado da Série D naquele ano. Fui um destaque da "D" e foi ali que abriu grandes portas para mim, como no Brusque, e hoje aqui no Caxias — comentou o atleta.

Após quase acabar com o sonho Grená, já que não conseguiu vencer o time da Serra é melhor ser aliado. O jogador chega com uma bagagem de ter participado da campanha da Série B com o Brusque-SC no ano passado. No Centenário, o atleta projetou a temporada que vem pela frente