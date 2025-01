Caxias acerta a 20ª contratação para a temporada 2025

O lateral-direito estava no Brusque-SC no ano passado, onde trabalhou com o técnico Luizinho Vieira (e também com Marcelo Nunes, Lorran e Matheus Emiliano) e ainda teve passagens pela Chapecoense. Ele é o 20º contratado para a temporada grená .

Ronei já está no Estádio Centenário, realizou exames médicos e agora se junta ao restante do elenco para dar sequência na pré-temporada.

O Caxias completou 35 dias de preparação e o grupo de jogadores iniciou a sexta semana de treinamentos sob o comando do técnico Luizinho Vieira. O foco é no Campeonato Gaúcho, na Copa do Brasil e na Série C do Brasileirão.