"Nosso time tem potencial para estar brigando lá em cima e conquistar o acesso", diz novo atacante do Caxias

Andrew participou do jogo-treino diante do Sindicato dos Atletas. Vitor Soccol / SER Caxias / Divulgação

Começaram a aparecer as novidades e caras novas no Caxias. O atacante Andrew, 28 anos, chega para reforçar o time grená na Série C do Campeonato Brasileiro. O jogador foi apresentado oficialmente, nesta quarta-feira (2), Sala de Imprensa Vitacir Pellin, no Estádio Centenário. O atleta chega com contrato de dois anos.

— Eu já tinha trabalhado com o Luizinho Vieira no Criciúma. Quando ele me fez o convite, não pensei duas vezes em estar aqui. Ele quer brigar por coisas boas e eu aceitei o convite na hora — disse o jogador.

Andrew estava no Floresta-CE, adversário grená na estreia da Série C. No ano passado, foram 20 jogos no clube cearense e um gol marcado. Nesta temporada, participou de oito partidas e deu duas assistências. O jogador é um extrema.

— Eu sou um jogador de velocidade, mais dos lados do campo, tanto direita como esquerda. Jogo também, às vezes, de lateral, tanto direito como esquerdo. Eu sou um cara que dá mais assistência. Como a gente está muito do lado do campo, às vezes, fica ruim para chegar na área, mas quando sobra, também eu faço uns golzinhos — comentou o atacante.

O novo atacante do Caxias surgiu nas categorias de base do Criciúma, em 2014. Foram seis anos na equipe catarinense, com 116 jogos e 13 gols. Lá trabalhou com o técnico Luizinho Vieira. Andrew, que nasceu em Nova Iguaçu-RJ, também defendeu o Paraná e o Brusque. No Figueirense, permaneceu de 2021 e 2023, com 84 partidas e nove gols.

No ano passado, jogou na Inter de Limeira, com 11 jogos disputados e um gol marcado. No mesmo ano se transferiu para o Floresta. O atacante enfrentou o Caxias, no dia 30 de junho, na derrota grená por 2 a 1, no Ceará. Ele começou como titular e foi substituído na segunda etapa. Agora, irá disputar a Série C pelo lado grená.

— Vai ser uma das Séries C mais difíceis da história e tanto o nosso time como os outros também. Nosso time tem potencial para estar brigando lá em cima e conquistar o acesso — analisou Andrew.

Na segunda-feira, ele participou do jogo-treino diante do Sindicato dos Atletas e marcou um dos quatros gols da equipe na vitória por 4 a 0.

— Eu fiquei 10 dias parado, antes de vir para cá, por questões de contrato. Me senti bem no jogo-treino, pude até fazer um gol, espero que na estreia também já comece assim — finalizou.

Novos reforços

Os próximos anúncios de contratações do Caxias serão o centroavante Willen Mota, 33 anos, que estava no Água Santa e o atacante Douglas Skilo, 30 anos, que rescindiu com o Santa Cruz. Ambos já estão em Caxias do Sul.