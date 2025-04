Esportivo inicia preparação para a Divisão de Acesso 2025

— Nossa pré-temporada vai ser um pouco diferente, porque temos jogadores que estavam há cerca de três meses parados e outros que já fizeram a pré-temporada no início do ano — destacou Alê Menezes, que acredita que o principal desafio é o entrosamento, já que cerca de 90% dos jogadores são novos no clube:

— Nosso desafio é de entrosá-los em um curto espaço de tempo, para que cheguem no início da competição dando conta do recado.

Já o vice-presidente de futebol do Esportivo, Edu Casagranda, comentou sobre a competição e a importância da participação da torcida.

— Estamos confiantes com a comissão técnica que contratamos e também com o grupo de atletas que estamos montando. Com certeza o Esportivo é um candidato forte ao acesso da série A do Gauchão e para isso precisamos que a torcida e a comunidade confiem no nosso trabalho e apoiem a equipe desde o início, para levarmos o Tivo ao posto que ele merece — finalizou Casagranda.