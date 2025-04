Confiança e pés no chão: zagueiro do Juventude fala sobre oportunidade de ser titular na Série A

Abner já tem dois gols com a camisa do Juventude na temporada. Fernando Alves / E.C. Juventude / Divulgação

Após os três primeiros meses do ano, o jovem zagueiro Abner é a grande afirmação do Juventude em 2025. Ele já tem o dobro de jogos com a camisa alviverde se comparado com a temporada passada. O atleta de 20 anos vai para a sua 11ª partida contra o Botafogo, neste sábado (5), às 21h, no Estádio Nilson Santos, no Rio de Janeiro.

Titular da zaga do Juventude neste começo de ano, o defensor chegou ao Alviverde em 2023. Ele integrou o sub-20, a equipe de aspirantes e somente agora está conquistando o seu espaço de forma efetiva no time principal. E com grandes atuações.

— Isso é fruto de muito trabalho. Venho trabalhando muito desde a base, e agora, graças a Deus, posso aproveitar o bom momento, toda a comissão está confiando no meu trabalho e estão me dando todo apoio — disse Abner, que completou:

— É muito importante a confiança. Não só de toda a comissão, mas também de todo o grupo de jogadores. Passar bastante confiança ajuda muito na hora do Jogo. O Fábio Matias é um excelente treinador, não tenho o que falar. E fico muito feliz também pelas oportunidades que ele está me dando.

DESTAQUE NA 1ª RODADA

Abner teve uma grande atuação na primeira rodada do Brasileirão. Ele está na seleção da rodada realizada pelo Sofascore, portal de estatística sobre o futebol. Abner aparece ao lado de Tinga, do Fortaleza, e do defensor Adriano Martins, também do Juventude. O jovem alcançou 8,2 de nota, logo à frente do seu companheiro, que teve 8,0 e do atleta do time cearense com 7,9.

Sobre a boa atuação na estreia, o atleta prefere manter os pés no chão, pois o campeonato é longo:

— Eu fico feliz com as mensagens, mas não posso deixar abalar muito com isso, porque tem que manter o pé no chão, né? Não tem jeito. Agora é focar nos próximos jogos pra fazer um bom primeiro turno — analisou Abner.

RETORNO AO RIO

No final de semana, Abner estará na sua cidade natal. Aliás, no ano passado, ele fez seu primeiro jogo como profissional do Juventude diante do Botafogo, no Rio de Janeiro, mas o placar foi totalmente adverso para o Verdão: 5 a 1. Ele entrou no segundo tempo. Sobre esse novo momento, o jogadores respondeu:

— Ano passado eu fui lá e foi minha estreia. Poder voltar lá esse ano para jogar mais um Brasileiro é muito importante — lembrou o atleta, que completou sobre a partida do próximo sábado, pela segunda rodada do Nacional: