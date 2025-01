Caxias deve ter uma mudança para jogo-treino em Santa Catarina

Meia Tomas Bastos seguirá como homem de criação da equipe para 2025. Vitor Soccol / S.E.R. Caxias / Divulgação

O Caxias realizou mais um trabalho na sua pré-temporada visando o Gauchão 2025. Na tarde desta terça-feira (7), o grupo de atletas fez uma atividade no CT Baixada Rubra.

O técnico Luizinho Vieira deverá ter dois desfalques para o jogo-treino diante do Caravaggio, quinta-feira (9), às 19h, no Estádio da Montanha. Aliás, a partida vai marcar a inauguração do sistema de iluminação do clube do estado vizinho.

Para este compromisso, que pode ser o último da pré-temporada, pois o jogo contra o Sindicato dos Atletas Profissionais do RS foi cancelado, o técnico Grená não deverá contar com dois volantes. Vini Guedes teve um desconforto muscular, mas sem lesão constatada. Ele ficou na fisioterapia nesta terça-feira, no Estádio Centenário. O volante Mantuan sofreu uma pancada na panturrilha e também deve desfalcar o time no teste.

Desta forma, Luizinho Vieira deve promover apenas uma mudança no meio-campo, com Lorram ocupando a vaga no setor de marcação. O provável time do Caxias tem Thiago Coelho; Thiago Ennes, Douglas, Lucas Cunha e Marcelo Nunes; Lorran, Pedro Cuiabá e Tomas Bastos; Richard, Calyson e Welder.