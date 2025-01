Com reforço e um desfalque, Caxias abre semana de treinos para penúltimo teste antes do Gauchão

Lateral-direito Ronei fez atividade em separado nesta segunda-feira. Vitor Soccol / S.E.R. Caxias / Divulgação

O Caxias começou a sua sexta semana de pré-temporada para a disputa do Gauchão 2025. A novidade desta segunda-feira (6) foi o novo reforço do time. O lateral-direito Ronei, 26 anos, realizou um trabalho específico com o preparador físico, Tiago Cetolin.

Por outro lado, o técnico Luizinho Vieira não contou com o volante Vini Guedes. O atleta sentiu um desconforto muscular no treino do final de semana e acompanhou a atividade do lado de fora do campo.

O elenco de jogadores tem o terceiro teste da preparação agendado para a próxima quinta-feira (9). O adversário é o Caravaggio, às 19h, na cidade de Nova Veneza-SC.

Antes do treino desta segunda-feira, o centroavante Welder falou com a imprensa em entrevista coletiva. Ele é um dos oito remanescentes do grupo de 2024. O atleta avaliou os dois testes já realizados pelo time, contra o Avenida e o próprio Caravaggio.

— Esses dois jogos foram muito importantes e muito bons, não só pelo resultado, mas assim como um todo, do entendimento do que o Luizinho nos pede. Ficamos até meio surpresos positivamente, porque a gente conseguiu entender mais rápido do que a gente imaginava — comentou o centroavante.

O camisa 9 também destacou que o entrosamento do grupo está avançado, apesar do time ter passado por uma reformulação após a Série C de 2024.