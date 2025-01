Após desistência do Criciúma, Juventude tenta programar novo jogo-treino para sábado

O jogo-treino entre Juventude e Criciúma que ocorreria no próximo sábado (11) no CT alviverde f oi cancelado a pedido do clube catarinense . Uma das justificativas é de que o Tigre ainda não tem jogadores para formar um time para o teste.

Por hora, o Verdão só tem programado o amistoso diante do Boca Juniors para o dia 15, no Estádio San Nicolás, na Argentina. Contudo, a ideia da comissão técnica ainda é a de agendar um jogo-treino para o sábado.

Inicialmente o planejamento era o de marcar um teste contra o Sindicato dos Atletas Profissionais do Rio Grande do Sul. Ideia que voltou com força a partir da desistência do Criciúma e pode ser confirmada ainda nesta terça-feira (7).