Juventude encaminha contratação de substituto do goleiro Gabriel e define saída de lateral-direito

Gustavo estava em Santa Catarina desde 2021. Celso da Luz / Criciúma E.C./Divulgação

Não foi fácil a procura do Juventude para substituir Gabriel Vasconcelos no gol. Mas ao que tudo indica a busca está chegando ao fim. O Verdão encaminhou a contratação do goleiro Gustavo, de 31 anos, que estava no Criciúma.

O clube chegou a sondar Santos, do Fortaleza, e Ronaldo, do Atlético-GO, mas tanto os cearenses como os goianos não aceitaram ceder seus atletas por empréstimo.

O próprio Gabriel tinha chance de permanecer no Alfredo Jaconi. O atleta chegou a manifestar este desejo ao clube, mas a negociação do Vitória com o Coritiba para sua aquisição já estava definida.

Foi então que surgiu a oportunidade de mercado do Juventude trazer Gustavo. O jogador tinha contrato com o Tigre até o final da temporada, mas o Alviverde ofereceu um acordo de dois anos e a possibilidade de uma compensação financeira aos catarinenses. Gustavo já estava no radar do centro de análise de desempenho do Juventude há algum tempo.

Leia Mais Juventude anuncia contratação de atacante que estava há sete temporadas no Exterior

O goleiro de 1,87m está em Santa Catarina desde 2021, onde foi bicampeão catarinense, além de conquistar dois acessos nacionais; mas fez parte da campanha da queda à Série B no ano passado. Foram 187 jogos pelo Tigre.

Além de Gustavo, o Ju conta com Marcão, Zé Henrique e Dida para o gol. O jovem Pedro Bez, 20 anos, está retornando ao Jaconi após uma passagem pelo Portimonense- POR.

Lateral-direito vai para o Londrina

João Vitor chegou a se apresentar para a pré-temporada alviverde no dia 3. Fernando Alves / E.C. Juventude/Divulgação

Sem chances na equipe principal e após 11 jogos e um gol pelo time B, o lateral-direito João Vitor, de 22 anos, encaminhou sua saída do Juventude.

O atleta tinha contrato até o fim do Gauchão 2025, cedido por empréstimo pelo Monsoon após ter se destacado no São Luiz de Ijuí.