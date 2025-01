O pedido que pode fazer o goleiro Gabriel permanecer no Juventude

Gabriel foi um dos destaques do Juventude em 2024. Fernando Alves / EC Juventude/Divulgação

Já era dada como certa a saída do goleiro Gabriel Vasconcellos do gol alviverde em 2025. Contudo um pedido do jogador poderá dar uma reviravolta no desfecho da negociação com a permanência do camisa 1 no Juventude.

Gabriel se tornou titular absoluto do gol alviverde em 2024. O goleiro de 32 anos atuou em 46 partidas e foi peça fundamental na campanha que manteve o clube na elite do Brasileirão.

A boa fase do goleiro despertou o interesse do Vitória, que estava perdendo Lucas Arcanjo para o Fluminense. Como Gabriel tem vínculo com o Coritiba, os baianos teriam depositado R$ 1,7 milhão ao paranaenses pela aquisição do jogador, segundo o jornal A Tarde, de Salvador. O atacante Everton, do Vitória, ainda estava acertado com o Coritiba, como conclusão da negociação.

Na virada de ano, em entrevista ao Show dos Esportes, da Rádio Gaúcha, o diretor de futebol alviverde, Luis Carlos Bianchi, comentava a dificuldade em manter alguns atletas no elenco, incluindo Gabriel.

— O goleiro Gabriel até foi uma surpresa assim de fim de ano, a questão das propostas elevadas que ele recebeu e que a gente não conseguiu cobrir. A gente sabia que iríamos perder algumas peças do grupo e já estávamos trabalhando nisso. E, realmente, a fórmula para clubes como o Juventude tem que ser essa. O Juventude ainda não tem condições de bancar grandes aquisições de atletas — apontou Bianchi.

Pedido do atleta

Nas primeiras horas de 2025, contudo, Gabriel tomou conhecimento de que a negociação de Lucas Arcanjo com o Fluminense não mais aconteceu e que ele teria que disputar a titularidade em seu novo clube. A informação da Rádio Caxias, foi confirmada pela reportagem.

Gabriel teria ficado com receio de ir para o banco do Vitória. Com isso, ele entrou em contato com a direção e com alguns atletas e manifestou o interesse em permanecer no Alfredo Jaconi.